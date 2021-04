Solo diciassette medici del Lodigiano in pensione sono disponibili ad eseguire vaccini contro il Covid. Queste figure hanno accolto l’invito della Asst, Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi a sostenere, come volontarie, la campagna vaccinale in atto. Una risposta seguita alla pubblicazione di un apposito avviso, pubblicato dalla Asst di Lodi, per favorire il reclutamento di volontari a sostegno della campagna vaccinale sul...

Solo diciassette medici del Lodigiano in pensione sono disponibili ad eseguire vaccini contro il Covid. Queste figure hanno accolto l’invito della Asst, Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi a sostenere, come volontarie, la campagna vaccinale in atto. Una risposta seguita alla pubblicazione di un apposito avviso, pubblicato dalla Asst di Lodi, per favorire il reclutamento di volontari a sostegno della campagna vaccinale sul territorio lodigiano. L’appello era rivolto a medici, infermieri, ostetriche e assistenti sanitari e al momento 17 di loro hanno dato la propria disponibilità. Lo hanno fatto inviando la loro candidatura alla mail volontari.vaccini@asst-lodi.it. Di questi 8 sono ex dipendenti dell’Azienda socio sanitaria locale. "L’avviso per la presentazione delle candidature non è chiuso – sottolinea il direttore generale Salvatore Gioia, nella speranza di aumentare il numero degli aderenti il prima possibile –. Anzi, ricordiamo questa iniziativa, sperando ivamente che altri soggetti, in possesso dei titoli abilitativi e regolarmente iscritti all’albo professionale del rispettivo Ordine e medici e infermieri in pensione, vogliano contribuire fattivamente alla causa. Tutto affinché, grazie al vaccino, si possa uscire quanto prima da questa pandemia".

L’invito è rivolto anche ai tanti professionisti che compongono i comitati civici territoriali. "Sarebbe un bel messaggio se, per una volta, si lasciassero da parte polemiche e strumentalizzazioni a favore di un impegno concreto e costruttivo in favore di tutti i cittadini lodigiani" auspica ancora il dirigente. E la conclusione: "Tutto ciò nel pieno rispetto, da parte di Asst, delle opinioni che ognuno liberamente esprime e dell’impegno lodevole dei vari comitati presenti sul territorio". Non resta quindi che attenedere ulteriori manifestazioni di interesse, che si potranno esprimere allo stesso indirizzo mail dei primi tempi, certi di ottenere risposte rapide da chi deve affidare l’incarico. Nel frattempo i tre centri vaccinali di Lodi, Codogno e Sant’Angelo, lavorano senza sosta. A ieri mattina erano stati 40491 i lodigiani ad aver ricevuto almeno una dose e 13.847 ad aver completato la vaccinazione. Paola Arensi