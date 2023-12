Dentista e avvocato nel mirino dei ladri

Blitz dei soliti ignoti in due studi professionistici a Casalpusterlengo: in via Battisti, a due passi dal centro storico, infatti, ieri mattina sono arrivati i carabinieri per effettuare un sopralluogo dopo che sia da parte del titolare di uno studio dentistico che di un avvocato, con l’accesso dal medesimo portone, è arrivata la telefonata al 112 la quale chiedeva di intervenire dopo essere stati vittime di una incursione dei ladri. I militari dell’Arma sono giunti sul posto ed hanno effettuato le verifiche del caso, accertando che dall’odontotecnico i malviventi avevano solo tentato il blitz, ma non avevano rubato nulla, mentre all’interno dello studio legale erano riusciti a penetrare dopo aver forzato una finestra. Il bottino è stato di pochi spiccioli, trovati in qualche cassetto.

Mario Borra