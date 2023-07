Delmiglio premiato a Roma per l'impegno nel campo della cultura e del sapere

Premiato, nella Protomoteca in Campidoglio, il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio. Ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito dell’edizione 2023 del premio culturale internazionale Cartagine 2.0 2023, sezione politica e relazioni nazionali. Delmiglio, già membro del consiglio provinciale e del Comitato europeo delle regioni, è stato premiato come amministratore locale, per l’impegno profuso, sia in Italia che all’estero. Il premio va a colo che hanno contribuito allo sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere. "Esprimo gratitudine e riconoscenza – dice Delmiglio –. Per me è un onore essere e svolgere questa missione". P.A.