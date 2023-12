Decollano due tirocini per l’inclusione sociale

Il Comune di San Rocco ha deliberato due tirocini per favorire l’inclusione sociale. Due persone, segnalate dai Servizi sociali, "lavoreranno un periodo per l’ente, in supporto all’operatore ecologico comunale" introduce il sindaco Matteo Delfini. Il 19 ottobre, l’assistente sociale territorialmente competente, ha segnalato all’amministrazione comunale due soggetti che avrebbero potuto essere possibili destinatari di un intervento di tirocinio di inclusione sociale. In ogni caso, tutte le segnalazioni di tirocinio di inclusione sociale dovranno essere cofinanziate al 50% tramite fondi del Piano di zona e per il restante 50% tramite i fondi impegnati in bilancio dai Comuni invianti. Ciascun progetto di borsa lavoro durerà 6 mesi, per 15 ore settimanali, ed ha un costo di 1.960 euro, di cui 1.800 (300 mensili) sono da corrispondere agli utenti e i rimanenti 160 euro riguardano i costi amministrativi (obblighi fiscali e medici). La quota di cofinanziamento per il Comune è pari al 50% della spesa complessiva e quindi 980 euro (comprensiva dei costi di attivazione sempre al 50%) per ciascun progetto, per un totale di 1.960,00 per finanziare i progetti. P.A.