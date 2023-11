"Da 39 miliardi a soli cinque. Non bastano"

"Senza industria non c’è Italia. Eppure sembra stia a cuore solo a noi creare posti di lavoro, ricchezza e distribuirla. Piace a tutti dire che siamo nel G7, ma i parametri per essere nel G7 li fa l’industria, come il Pil. E noi siamo molto preoccupati". Intervenendo ieri al Forum della Piccola Industria di Confindustria, il presidente Carlo Bonomi non ha fatto sconti. "Riteniamo questa legge di bilancio ragionevole ma continuiamo a rilevare: mancano gli stimoli agli investimenti che le imprese devono sostenere per le transizioni digital e green. Gli industriali non sono rassicurati dalla prospettiva che le risorse per il Piano Industria 5.0 arriveranno con la revisione degli obiettivi del Pnrr. Noi abbiamo bisogno di decidere gli investimenti oggi". Per l’industria 4.0 in tre anni, dal 2017 al 2019, sono stati stanziati 39 miliardi, adesso dovrebbero arrivarne 5: "Insufficienti a stimolare gli investimenti che dobbiamo fare".

E poi Bonomi fa qualche conto: "Se dobbiamo legare alla legge di bilancio anche la revisione del Pnrr, allora dobbiamo considerare anche la delega fiscale: se faccio la somma della legge di bilancio e della delega fiscale noi siamo in negativo, perché con la delega fiscale ci viene tolta l’Ace (la misura dell’aiuto alla crescita economica, ndr) e sono 4,7 miliardi". L’economia che sta rallentando, il commercio internazionale in crisi, le incognite sulla revisione del Patto di stabilità e degli aiuti di Stato pesano come macigni. "È facile dire che l’Italia ha stupito il mondo dopo la pandemia, lo ha fatto grazie all’industria manifatturiera". E a chi gli chiedeva se gli imprenditori scenderanno in piazza: "L’imprenditore scende in fabbrica, ognuno fa il suo mestiere".

M.M.