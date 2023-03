Custodiva coca in frigo Pusher denunciato

Nel pomeriggio di venerdì la polizia ha denunciato un 40enne italiano, privo di precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era sospettato di rifornire una clientela selezionata in alcuni locali del centro. Gli agenti dell’antidroga hanno controllato per diversi giorni tutti i suoi numerosi spostamenti verificando i luoghi che lo spacciatore frequentava. I poliziotti hanno notato che l’uomo si recava nelle ore serali in alcuni locali, dove restava pochissimi minuti, per poi rientrare a casa e uscire nuovamente poco dopo. Evidentemente lo spacciatore non portava con sé diverse dosi di droga per evitare sanzioni e dichiarare, qualora fosse stato fermato, che si trattava di uso personale. Venerdì, gli investigatori lo hanno fermato, perquisendo poi la sua abitazione nel quale hanno trovavo, nascosti all’interno di un contenitore nel frigorifero, circa 20 grammi di coca, di cui alcuni già suddivisi in dosi e un bilancino di precisione. Di lì, la denuncia a piede libero del quarantenne.Piergiorgio Ruggeri