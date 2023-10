Lodi: record indigesto, la metà delle località con concentrazioni Pfas oltri i limiti è qui

Crespiatica, 20 ottobre 2023 – I campionamenti di Greenpeace sull’acqua potabile in Lombardia sono stati al centro di un’interrogazione parlamentare, condivisa anche da Europa Verde Lodi, che esprime preoccupazione. I test rilevano la presenza superiore ai limiti di sostanze poli e perfluoroalchiliche (Pfas).

Il 5 ottobre Greenpeace Italia ha diffuso il Rapporto intitolato “Pfas e acque potabili in Lombardia, i campionamenti di Greenpeace Italia“ in cui rende pubblici gli esiti del monitoraggio lombardo tra il 12 e il 18 maggio. Secondo quanto riportato dall’organizzazione ambientalista, di 31 campioni effettuati ben 11, circa il 35% del totale, hanno rivelato la presenza di Pfas nelle acque potabili di diversi comuni lombardi.

In provincia di Lodi sono stati riscontrati a Crespiatica e Corte Palasio rispettivamente 1.840 ng/l e 104 ng/l di Pfas.

Nell’interrogazione il deputato Devis Dori di Europa Verdi afferma: "Nel rapporto di Greenpeace emerge come due dei quattro casi in cui sia stata riscontrata una contaminazione Pfas superiore ai limiti si trovino in Provincia di Lodi ovvero nei comuni di Crespiatica e Corte Palasio. La contaminazione da Pfas è difficile da smaltire, ci chiediamo quanto ci vorrà prima che ci si accorga che rischiamo di mettere in giro prodotti annaffiati con acqua arricchita di sostanze perfluoroalchiliche".