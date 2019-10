Crema, 13 ottobre 2019 - Hanno preso d'assalto un camion parcheggiato all'interno del Centro Commerciale Gran Rondò di Crema. Tre uomini di origine peruviana, M.Z.L.A. 42 anni pregiudicato residente a Milano, C.S.D.E. 36 anni, e V.S.A.J 30 anni sabato pomeriggio sono entrati in azione: dopo aver sganciato il telone e sbloccato le paratie hanno preso dall’autocarro tre cartoni, contenenti in tutto 150 capi di abbigliamento. Messo tutto in auto si sono allontanati: peccato che un cittadino che ha assistito alla scena abbia chiamato il 112.

I Carabinieri hanno inseguito la vettura con a bordo i tre ladri fino a San Giuliano Milanese dove, vistosi braccati, hanno cercato di fuggire a piedi, abbandonando l’autovettura con la refurtiva. Dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Crema, nella mattinata di ieri sono stati condotti presso il Tribunale di Lodi. Il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare gli arresti domiciliari al M.Z.L.A. e l’obbligo di firma per tre volte alla settimana agli altri due.