Via Cremona interrotta per oltre due ore a causa di un frontale tra un furgone e un’auto. Ieri mattina intorno alle 8.30 un furgone Iveco è finito contro una Dodge Caliber sulla quale viaggiavano un uomo e suo figlio di due anni. L’impatto, avvenuto poche decine di metri dal rondò, ha avuto come esito pesanti conseguenze per la Dodge che, oltre a sbattere contro il furgone, è andata a finire contro un manufatto in cemento e poi con la parte posteriore in una roggia piena d’acqua. Sul posto sono arrivati subito i mezzi di soccorso e la strada è stata interrotta all’altezza di via Montello. I soccorritori si sono subito occupati del piccolo che però fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, solo una botta in testa. Buone le condizioni anche del padre, un 49enne e dell’autista del furgone, un 38enne che proveniva da Spino d’Adda.

P.G.R.