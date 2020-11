Sono stati 69 (in diminuzione rispetto ai 138 di mercoledì) i nuovi positivi comunicati ieri per il Lodigiano. In totale nella provincia i contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia sono 6.684. A Lodi il contatore segna 1.430 casi di coronavirus da inizio pandemia (ieri +16), a Codogno 531 (+0), a Casale 447 (+3), a Castiglione 272 (+1) e a Sant’Angelo 326 (+3). Intanto il Comune di Lodi ha lanciato la campagna "Io sono responsabile e #cimettolamascherina". Ogni partecipante dovrà inviare al Comune di Lodi una foto con indosso la propria mascherina. Le immagini saranno pubblicate sui canali social istituzionali e sul sito www.informagiovani.it. Inoltre per quanto riguarda il focolaio sviluppatosi nella Rsa monsignor Salvaderi di Meleti ieri i positivi sono saliti a 41 postivi (erano 29 martedì sera), di cui 4 trattati con ossigeno, 37 asintomatici, tre ricoverati e 19 negativi. Tornando ai dati giornalieri in provincia di Pavia i nuovi casi comunicati ieri sono stati 410 (+385 il giorno precedente) per un totale di 14.396. A Pavia il totale è salito a 2.091 (+73), a Vigevano a 1.580 (+44) e a Voghera 1.030 (+32). In provincia di Cremona 255 ulteriori contagiati (193 il giorno precedente) per un totale in provincia di 10.527.

