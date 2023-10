Costi lievitati per l’assistenza. Alunni disabili, "più fondi ai Comuni"

L’assistenza educativa scolastica per gli alunni disabili è sempre più necessaria "ovviamente deve essere imprescindibile, ma chiediamo un aiuto allo Stato perché per i Comuni sta diventando insostenibile". A dirlo è Laura Tagliaferri, vicesindaco del Comune di Lodi che, "come ogni ente di media entità, fatica ad andare avanti, ma comunque riesce a coprire il servizio, ricordando, però, che invece, per i comuni più piccoli, l’aumento delle necessità su questo fronte, così come su quello dei minori stranieri non accompagnati, può essere causa di dissesto". Tanto che la stessa Tagliaferri sta partecipando al tavolo dell’Associazione nazionale dei comuni italiani "nella speranza ci sia un intervento diretto dello Stato" ribadisce.

La spesa totale del Comune di Lodi, per questo capitolo, è passata da 1.429.256,19 euro (Iva compresa) del 2021 a 1.458.608,01 euro del 2022, per poi balzare a 1.758.819,10 euro nel 2023. Spesa che quest’anno copre, 423 ore di assistenza per 50 alunni alla scuola dell’infanzia, 977 ore per 120 bambini alla primaria, 488 ore per 55 ragazzini alla scuola primaria di secondo grado (le medie), 563 ore alla scuola superiore per 55 ragazzi. "Vorrei sottolineare che la spesa è ogni anno crescente perché aumentano i bisogni e le sensibilità verso diversi tipi di fragilità – sottolinea la vicesindaco –. Non si lascia indietro nessuno e quindi le risorse vengono messe a disposizione, ma diventa insostenibile, come ordine di grandezza, per i Comuni".

"Aggiungo che nel 2021, dalla precedente amministrazione, è stato avviato il progetto di assegnazione per plesso, anziché per bambino, per superare la logica dell’1:1, ma comunque non è sufficiente e questo sia perché alcuni bambini hanno comunque bisogno di assistenza ad personam, sia perché questo comporterebbe una revisione completa del modo di fare scuola – aggiunge –. Aspetto che non riguarda solo il personale educativo, ma tutta l’organizzazione scolastica e non è ovviamente facile. Quindi sto partecipando al tavolo di Anci regionale che lavora su questo tema, perché si arrivi a un ridisegno delle competenze. La gestione in capo ai Comuni non garantisce nemmeno agli educatori stipendi adeguati alla qualità del loro lavoro, che non è meno valido o importante - pur occupandosi di sfere diverse dell’educazione - di quello degli insegnanti di sostegno, retribuiti dallo Stato".