Lodi, 28 giugno 2020 - L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio le case di riposo del Lodigiano. Dall’inizio dell’epidemia al primo aprile, in 18 case di riposo e 5 strutture residenziali disabili della provincia, secondo i dati riferiti dall’Ats, sono morte 279 persone (22 erano risultate positive al tampone, 143 sono morte con sintomi influenzali compatibili con Covid-19 e 114 per altre patologie). E i posti letto degli anziani deceduti sono rimasti vuoti. La situazione nella casa di riposo della Fondazione Santa Chiara di Lodi, guidata dal presidente Corrado Sancilio, è tra le peggiori in Lombardia: 287 ospiti nel periodo pre Covid, 81 posti disponibili oggi. A questo poi si aggiungono i paletti imposti dalla Regione per le riaperture delle Rsa con test sierologici e Dpi per il personale, tutto a carico delle strutture.

Presidente Sancilio, l’emergenza sembra finita nelle Rsa. È così?

"Non direi. Dopo la tempesta nuove nubi si affacciano all’orizzonte. Abbiamo affrontato uno tsunami sanitario dalle conseguenze inimmaginabili. Ora si sperava in una rapida ripresa socio assistenziale che l’atto di indirizzo del recente decreto del 9 giugno di Regione Lombardia ha messo in dubbio".

In che senso?

"Nel senso che si sperava in una rapida soluzione dei gravi problemi anche finanziari delle Rsa, soprattutto le più piccole, e invece ci tocca leggere una direttiva dai tanti vincoli. Per questo, con 12 Rsa del territorio, abbiamo inviato una lettera al governatore Attilio Fontana e all’assessore al Welfare Giulio Gallera per un incontro urgente".

Cosa chiedete alla Regione?

"Bisogna che in Regione si rendano effettivamente conto del grado di drammaticità oggi raggiunto dalle Rsa sul piano finanziario a causa dell’epidemia. Oltre al danno sociale e culturale di cui siamo stati vittime, dobbiamo ora fare i conti col danno finanziario che ha già avuto un inaspettato segnale per via della decurtazione del 10% alle Rsa e alle Rsd relative alle coperture economiche del 2020".

Perché parla anche di danno sociale e culturale?

"Lei come classificherebbe le infamanti accuse e gli attacchi subiti? Una brutta pagina sociale. Le Rsa non sono ospedali, ma residenze dove personale qualificato assiste e cura i più deboli e i più fragili. Tutto questo è stato messo in dubbio da chi ha preferito seminare accuse".

Cosa bisognerebbe fare ora?

"Ricostruire questa cultura e riportare l’attenzione sugli effettivi servizi che ogni Rsa è in grado di garantire. Che non deve e non può trovare ostacoli nelle normative che disciplinano le riaperture di accoglienza. Alle famiglie dico: le case di riposo sono sicure".