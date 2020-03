Lodi, 7 marzo 2020 - Il Giorno sarà distribuito gratuitamente anche oggi e domani nei dieci comuni lodigiani della ”zona rossa“. L’iniziativa già varata in alcuni giorni della scorsa settimana come segno di vicinanza ai lettori residenti nell’area che più di tutte sta pagando le conseguenze dell’emergenza coronavirus, è già stata ripetuta ieri e ha riscosso ancora apprezzamenti. "È stato un bene che gli editori in accordo con la Prefettura ci abbiano fatto riaprire già dalla metà della scorsa settimana – ha detto ieri Eleonora Opizzi titolare dell’edicola di via Pascoli a Codogno –. Dell’informazione dei quotidiani abbiamo assoluto bisogno".

La diffusione del Giorno quindi continua gratuitamente per tutto il fine settimana, con risultati eccellenti, ma soprattutto con la consapevolezza di fornire ai cittadini dell’area al momento più disagiata della Lombardia un servizio utile e un segno di attenzione speciale.