Casalpusterlengo (Lodi), 26 febbraio 2020 - Daniela Dragoni, mamma e insegnante della scuola media Griffini di Casale, pensa ai propri studenti. "Ho in mano il libro che avrei dovuto leggere con i miei alunni mercoledì (oggi ndr ), “L’assaggio” di Roald Dahl. La stessa sera avevamo previsto una piacevole uscita al cinema, i ragazzi ci resteranno male". Daniela, come i suoi concittadini, vive “rinchiusa” nella zona rossa. "E penso ai miei alunni. Venerdì mattina seguivo con apprensione i messaggi che mi arrivavano e le news, ma a loro ho scelto di accennare poco, reputavo più corretto che fossero i genitori a raccontare precisamente la prepotenza di questa situazione". In classe se ne era comunque parlato del Coronavirus, "ripetendo loro gli accorgimenti per evitare contagio e diffusione. Avevo anche descritto la situazione di Wuhan". "Ora mi chiedo come stanno i ragazzi, se saranno turbati, come vivono questo serramento forzato, ma sono certa che i loro splendidi genitori sapranno guidarli e sostenerli. Ho anche sentito i rappresentanti di classe, tra l’altro".

Dragoni in questi giorni fa la mamma 24 ore su 24, di due bambini di 11 e 6 anni. "Trovarsi costretti a non uscire di domenica non è bello. Non ci si può nemmeno dimenticare di caricare il cellulare perché corre l’obbligo di rimanere informati. Ma almeno stiamo assaporando il piacere di stare in famiglia - commenta -. La mattina ci si sveglia comunque alle 6.45, come sempre, dato che l’orologio biologico non sa che tutto si è fermato. Quando ci s’annoia, si guarda un po’ alla creatività, diceva la Montessori spiegando che la noia è fondamentale perché il bambino diventi creativo. Nel fine settimana abbiamo quindi cercato di adeguarci". I disagi iniziano a pesare. "Non facciamo la spesa da una decina di giorni. Sabato scorso eravamo troppo stanchi e abbiamo procrastinato. Ora lo so: “mai farlo!”. Adesso imbastiamo in tavola, in una situazione irreale, quello che c’è. Ovviamente la casetta del latte locale non contiene più prodotto, mio marito ci aveva provato venerdì sera a rifornirsi, ma nel panico generale era stata svuotata. Ho capito che l’approvvigionamento alimentare non sarà facile". In questi giorni, i supermercati aperti sono stati presi d’assalto. "Dai social arrivavano foto di code interminabili. Abbiamo preso pollo e ragù dal freezer. E ho capito che è proprio vero che siamo dei consumisti, quello che abbiamo già ci basta e non per poco", osserva. I pomeriggi? "Per passare il tempo, muffin al cioccolato preparati in casa, letture, Santa Messa domenicale in diretta streaming dai Cappuccini di Casale, compiti, aerosol con Nintendo Switch per un altro virus già in corso del piccolo. Infine passeggiate lungo il colatore Brembiolo". E la vita continua.