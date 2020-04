Codogno (Lodi), 24 aprile 2020 - È ritornato nella “sua“ Africa il 13 febbraio, sette giorni prima che proprio a Codogno, la sua città di origine, scoppiasse come una bomba il virus Covid 19; ed ora, proprio nel cuore del continente nero, precisamente in Burundi, Luca Confortini, infermiere professionale, attende, e teme fortemente, che il virus arrivi e dilaghi in queste terre dove il sistema sanitario non è certamente adeguato per poter sostenere uno tsunami legato alla pandemia. "Qui a Bujumbura, la capitale, abbiamo registrato dieci casi, con un decesso e duecento persone tracciate come contatti diretti. Ma non esiste il distaziamento sociale e le mascherine sono quasi disincentivate perché, dicono, spaventano le persone".

In una terra dove il colera e la malaria sono malattie endemiche, ora la paura che il nuovo virus si diffonda comincia ad insinuarsi. "Se arriva, il sistema sanitario qui non regge. E si tenga conto che l’80 per cento della popolazione rasenta la povertà alimentare". Lui è un operatore sanitario che, nel 2006, decise di lasciare l’Italia e girare il mondo lavorando per alcune delle principali agenzie umanitarie, come Emergency e Internazional Sos. Ha prestato la sua missione un po’ dappertutto, in Asia e in Africa. Da un anno e mezzo si trova in Burundi, dopo essere stato per diverso tempo tra il Sudan e il Congo, anche a tu per tu con la terribile Ebola.

«Ora lavoro per una clinica della capitale. Faccio formazione per gli operatori della prima emergenza e per la sanità di base. Se il Covid arrivasse qui, in una una situazione già molto delicata, sarebbe una falce". I primi casi nella capitale sono stati registrati 14 giorni fa. Per ora nessun lockdown, a differenza di altre nazioni vicine, come il Rwanda. "Abbiamo messo in atto nuovi protocolli, anche sulla base dell’esperienza italiana, per cercare di limitare gli accessi alle persone che con sitomatologie respiratorie per cercare di seguirli e curarli da casa. Se arrivasse il picco, siamo pronti, anche se siceramente qui manca personale: per esempio medici intensivisti non ce ne sono"- spiega Confortini.

Quando è scoppiato il primo caso a Codogno, sapendo che proprio lui veniva dal comune del paziente 1, "per un po’ mi hanno guardato da lontano, con aria spaventata, anche se io quando sono arrivato dall’Italia stavo bene ed ero completamente senza sintomi". In Italia era rimasto per un mese circa, proprio nella fase dormiente del morbo, "ma non ero quasi mai uscito di casa".

Ora attende in Burundi che la sua città possa uscire finalmente da questa emergenza. "Speriamo che tutto finisca presto. Io rimango qua anche perché la mia collega, che avrebbe potuto affiancarmi, a febbraio, era stata bloccata a Parigi e non è potuta più rientrare in Burundi".