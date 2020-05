Codogno (Lodi), 13 maggio 2020 - "Abbiamo in dotazione una mascherina per turno e pure le divise monouso non sono sufficienti". È la denuncia di una operatrice sanitaria dell’ospedale di Codogno, che chiede alle istituzioni di dimostrare maggiore vicinanza alla categoria. "Siamo impegnati da tanti anni qui e per noi la dedizione è sempre la stessa. Che ci sia il virus o meno. Quindi lasciamo perdere la parola eroi, abusata e fuori luogo. Siamo professionisti che però vogliono il rispetto del loro ruolo e del loro lavoro", spiega. Per loro non esiste la fase 2. "Noi siamo sempre qui sulle barricate a 1.300 euro al mese. Vediamo che, per esempio, altre Regioni hanno riconosciuto un bonus agli operatori impegnati a fronteggiare il virus, mentre qui in Lombardia nulla. Noi che siamo passati in mezzo alla tempesta, abbiamo avuto poca considerazione. Solo la gente ci ha dimostrato affetto". Dispositivi con il contagocce e tanta rabbia. "Almeno ci riconoscano un “giornaliero” che viene garantito, per esempio, a chi lavora nei reparti infettivi - continua -, tenuto conto che facciamo otto ore lavorative in apnea, diciamo così".

Lo sfogo ha l’obiettivo di far accendere un faro sulle condizioni degli operatori sanitari anche a livello economico, a partire dalla Regione per arrivare ai vertici della sanità territoriale. È proprio dell’altro giorno, infatti, la richiesta dei sindacati (Confsal e Fisi) di attingere dai fondi delle donazioni per dare un riconoscimento al personale sanitario. Sindacati che hanno inoltre contestato il fatto che "durante l’incontro sindacale di lunedì, la dirigenza dell’Asst non ha risposto in alcun modo" riguardo a un altro tema cruciale quale "la riapertura del pronto soccorso di Codogno" (dovrebbe essere l’1 giugno, secondo le prime indicazioni) e non ha dato riscontro nemmeno sul fatto che, in caso di piena operatività, "riporterà il personale che agiva a Codogno prima del 20 febbraio".

Intanto, questa mattina il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, presenterà il progetto di “riconversione” dell’ospedale che, nell’immediato, sarà destinato ad accogliere 40 pazienti cosiddetti “Covid verdi”, cioè dimessi ma bisognosi ancora di un periodo di sorveglianza sanitaria. I primi pazienti arriveranno la prossima settimana. Resta però un punto interrogativo sul futuro del nosocomio di via Fleming, praticamente svuotato dei reparti (Riabilitazione, Geriatria, Sub-acuti, Day hospital oncologico) trasferiti a Lodi e Codogno.