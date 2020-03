Lodi, 18 marzo 2020 - Dovrà restare in quarantena sulla sua barca nel Nord Sardegna un cittadino di Lodi arrivato nell'isola qualche giorno prima che scattassero le limitazioni agli spostamenti disposte dal governo per contenere l'epidemia del Codiv-19. Il 'turista' è stato pizzicato dalla guardia di finanza: sbarcato in Sardegna, aveva prelevato la sua imbarcazione ancorata nel porto di Stintino per poi fare rotta a Castelsardo, nel Sassarese. Il lodigiano era pronto a dirigersi verso Santa Teresa Gallura, se non fosse stato intercettato dai finanzieri, che l'hanno segnalato all'ufficio di sanita' marittima.

