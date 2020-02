Lodi, 14 febbraio 2020 - Nasconde due smartphone del Mediaworld in una fascia lombare e si allontana senza pagare: sorpreso e arrestato.

La squadra volante della questura di Lodi è intervenuta al centro commerciale Mediaworld di Cornegliano Laudense su segnalazione del personale addetto alla vigilanza. E’ stato quindi arrestato, con convalida del fermo nelle aule del Tribunale di Lodi, un ragazzo che è entrato, fingendosi normale cliente, ha preso due cellulari dal valore totale di oltre 2000 euro, li ha messi nel carrello degli acquisti ma, alla cassa, invece di pagare, li ha nascosti e razziati. Per guadagnare indisturbato l’uscita, infatti, l’indagato ha nascosto gli apparecchi in una fascia elastica che gli fasciava il ventre e aveva due taschine nella zona posteriore. Proprio lì sono stati infilati i telefoni di ultima generazione. Ma è suonato l’antitaccheggio e all’intruso non è rimasto che cercare di scappare. La vigilanza ha cercato di fermarlo e con l’aiuto della volante, arrivata nel frattempo, il fuggiasco è stato bloccato appena fuori dal centro commerciale. Qui l’arresto in flagranza di reato per furto.

Addosso aveva un disturbatore di frequenze Jammer, che serve proprio per evitare l’antitaccheggio anche se, in questo caso, non ha funzionato. Trovate anche grosse calamite che probabilmente avrebbero a loro volta dovuto creare un disturbo nella frequenza del sistema protettivo. Ma al moldavo, classe 2000, residente in Veneto, è andata male. L’extracomunitario era noto alle forze dell’ordine per un precedente identico risalente a un mese fa, fatto avvenuto in Veneto. All’epoca però era riuscito ad allontanarsi ed era stato identificato e denunciato in seguito. Alle sue spalle c’è anche un arresto di un anno fa per resistenza. L’uomo ha atteso nelle camera di sicurezza della questura fino alla direttissima.