Coprono le telecamere con vernice, ma l’assalto al Postamat fallisce

Tentano di saccheggiare lo sportello Postamat due volte, in poco più di un mese, ma fuggono di nuovo a mani vuote. È fallito il tentativo di razzia, simile a quello avvenuto lo scorso 5 giugno, messo a segno dai soliti ignoti la notte tra domenica e ieri. Nel mirino è finito lo sportello automatico Postamat dell’ufficio postale di Cornegliano Laudense. L’allarme è scattato a mezzanotte e mezza e operatori della Situation room di Milano, la sala di controllo di Poste Italiane, hanno bloccato l’erogazione del denaro da remoto.

Questo dopo aver scoperto, come nell’episodio di giugno, l’oscuramento della telecamera diretta sul Postamat. I malfattori volevano infatti agire indisturbati. Per coprire l’occhio elettronico è stata tra l’altro utilizzata la stessa vernice. A questo punto sono accorsi sul posto i carabinieri che si sono messi alla ricerca dei malfattori. Al momento, però, non è ancora stato individuato nessuno.

P.A.