Coordinamento lodigiano per il Diritto alla Salute, Nuovo Esposto e Sportelli in Piazza

Nuovo esposto, per tre casi di tempi di attesa irrisolti, da parte del Coordinamento lodigiano per il Diritto alla salute, ieri rappresentato da Piero Mazza, Enrico Bosani, Benedetto Matteucci e Andrea Viani. "Dopo gli sportelli in piazza sono in aumento le richieste di aiuto di chi non trova posto nei tempi prescritti dai medici. Abbiamo ottenuto la risoluzione per quasi tutti i casi anche se ora chiediamo a Salvatore Gioia, direttore generale dell’Asst di Lodi, il rispetto generale dei tempi per tutti – spiega Viani – È intanto migliorato il rapporto con l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Asst. Prima per chi presentava ricorso la risposta era solo telefonica. Ora opo viene riconosciuto il tempo preciso e riceviamo la comunicazione di chiusura della pratica".

"Per tre casi rimasti irrisolti però, con lo scaricabarile tra Asst ed altre Ats o ospedali, stiamo preparando un altro esposto – annuncia Viani – E infine, visto che hanno funzionato quelli svolti a Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, riprendiamo l’iniziativa degli sportelli in piazza facendoli oggi a Lodi in corso Umberto dalle 9 alle 13 e domenica 25 giugno a San Martino in Strada, in piazza del Popolo con lo stesso orario".

P.A.