Controlli dei Carabinieri a Voghera, irregolarità in 3 locali, 11 sanzioni per guida

Una pizzeria in via Lomellina, un bar in corso XXVII Marzo e una sala giochi in corso Rosselli. Irregolarità, anche di rilevanza penale, sono state rilevate nei tre locali pubblici. I carabinieri della Compagnia di Voghera hanno effettuato nel fine settimana ispezioni disposte nell’ambito di servizi straordinari per la vigilanza e il controllo del territorio e degli esercizi commerciali insieme ai militari del Nas di Cremona. Ai titolari di tre locali di Voghera sono state contestate violazioni di carattere penale, come reso noto dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, in particolare "per omessa revisione dei sistemi antincendio".

In uno dei locali è stata accertata anche un’ulteriore violazione, che comporta una sanzione amministrativa, per la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo mirate a garantire la salubrità degli alimenti. Nel corso degli stessi servizi straordinari, estesi anche alle strade del territorio, sono stati sanzionati 11 automobilisti per violazioni al Codice della strada. Analoghi controlli proseguiranno nel corso dei prossimi giorni e settimane su tutto il territorio provinciale.

S.Z.