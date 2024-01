Continua a perseguitare la sua ex. Terrà il braccialetto elettronico

Gli hanno messo il braccialetto elettronico, per cui gli sarà impossibile avvicinare la sua ex fidanzata che, dopo anni di soprusi, ha deciso di dire basta, impaurita dall’escalation di violenza che l’ex amato ha messo in atto nei suoi confronti. La storia è una delle tante, troppe alle quali siamo purtroppo abituati.

È successo a Pandino, dove due persone si sono messe insieme. Quasi subito però il giovane si è dimostrato geloso e possessivo e le sue reazioni, a volte dettate anche dall’uso di stupefacenti, sono diventate sempre più aggressive e pericolose. Lei ha deciso di mollare, lui ha pensatoche non fosse il caso e da lì è iniziato il calvario per la donna. Il ragazzo ha messo in atto tutto il possibile per dimostrare la sua rabbia, tanto da essere oggetto di un provvedimento di ammonimento emesso dal giudice.

Anche questo però non aveva fatto cambiare atteggiamento al giovane e la donna, incredibilmente, aveva accettato un riavvicinamento.

Tutto sistemato? Neppure per sogno, perché le scenate di gelosia si erano quasi subito ripetute, tanto che in una occasione la donna era stata minacciata con un coltello da cucina alla gola. Tutto questo ha fatto ricredere la donna che, stavolta definitivamente, ha inteso tagliare i ponti. Di qui la rabbia sempre più cieca dell’ex compagno, che era arrivato a tagliare le gomme della sua auto, ad andare a insultarla sotto casa e, nello scorso dicembre, a fermarla mentre lei era in auto, per chiederle la restituzione dei regali e impossessarsi di oggetti che erano nella vettura.

Così la ragazza si era rivolta ai carabinieri di Pandino. Breve indagine dei militari e rapporto al magistrato, che ha subito deciso per l’applicazione del braccialetto elettronico al soggetto, ritenuto pericoloso in quanto incapace di gestire la rabbia.