Conta i soldi sul taxi Autista sventa raggiro

Grazie all’attenzione di un tassista una polacca di 46 anni residente a Novara è stata arrestata poco dopo aver truffato due anziani coniugi di Dovera, ai quali aveva sottratto 32mila euro. La straniera l’altro giorno ha chiamato i due anziani affermando che il nipote era nei guai e che per aiutarlo avrebbero dovuto pagare una certa cifra. Così si è fatta dire quanto denaro i due avevano in casa e, saputo che la somma ammontava a 32mila euro, ha detto che sarebbe passata a prenderli. Ma la donna non ha la patente e, una volta arrivata in treno a Milano, ha raggiunto Dovera in taxi. Qui la straniera ha detto al tassista di attenderla. Quando è tornata, è salita a bordo e si è messa a contare i soldi sottratti. Il tassista, vedendo così tante banconote, si è insospettito e senza farsi notare ha avvisato i carabinieri. Una pattuglia l’ha intercettato e fermato nell’area di servizio di San Zenone. I militari hanno perquisito la donna, trovandole addosso il denaro in contante. Portata in caserma, la polacca è stata denunciata per truffa e arrestata.

P.G.R.