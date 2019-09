Lodi, 12 settembre 2019 - Condannato a 3 anni e 9 mesi per aver baciato la ex compagna con la forza, dopo averla minacciata con un coltello e costretta a spogliarsi. Un 50enne è stato condannato dal tribunale di Lodi per violenza sessuale aggravata e minacce. La pesante accusa è di violenza aggravata dall’uso dell’arma. L’uomo infatti, secondo la ricostruzione, si sarebbe prima addentrato furtivamente nella casa della donna e poi, con un coltello da cucina puntato sulla pancia della ex, l’aveva obbligata a spogliarsi, a mettersi sul letto e in quel momento l’uomo si era messo sopra di lei per baciarla.

Stando a quanto emerso aver subito alcuni baci la donna però aveva finto un malore e si era fatta accompagnare al Pronto soccorso, dove era riuscita a dare l'allarme ed era stata anche fatta oggetto di pressioni dall'uomo affinché non denunciasse l'accaduto.