Concerto benefico col pianista iraniano di fama mondiale

Il pianista iraniano, di fama mondiale, Ramin Bahrami, tra i più grandi interpreti attuali di Bach, suonerà a Lodi il 21 novembre per un evento benefico a favore della Casa San Giuseppe, centro che accoglie persone in difficoltà gestito dalla Caritas di Lodi. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Comunitaria di Lodi insieme al Comune e Bcc Centropadana. Diversi enti insieme con l’idea di "seguire il binomio carità e cultura, la dialettica tra questi due è un tratto non unico ma distintivo del nostro territorio, qui sfruttiamo le possibilità di un grande artista per fare del bene a chi ha difficoltà" come Mauro Parazzi, presidente di Fondazione comunitaria, ha detto in conferenza stampa. Carlo Bosatra, direttore della Caritas ha rimarcato come "la Casa San Giuseppe è nata da un anno per dare un tetto a chi non lo ha, ascoltando i loro problemi". Il concerto si svolgerà al Teatro Alle Vigne alle ore 21, i biglietti sono disponibili con una donazione minima di 30 euro, indicando all’email eventi@fondazionelodi.org, indicando il nome di chi prenota, il numero di biglietti di cui ha bisogno e allegando la ricevuta della donazione, da effettuare con bonifico, bollettino postale o online (info un www.fondazionelodi.org).