Con mazza da baseball per non pagare: arrestato

Tenta di uscire dal supermercato senza pagare la spesa, vi fa rientro impugnando una mazza da baseball, allo scopo di aggredire uno dei dipendenti che poco prima gli aveva impedito di sottrarre la merce. Nella tarda mattinata di sabato, poliziotti della Questura di Lodi sono intervenuti in un supermercato periferico della città. All’arrivo dei poliziotti l’uomo, in forte stato di agitazione, veniva trattenuto a fatica dai dipendenti del supermercato successivamente intervenuti in aiuto del collega rimasto ferito nella colluttazione. L’uomo, trentenne italiano con precedenti penali, veniva tratto in arresto per le lesioni aggravate e, poiché durante la procedura di contenimento aggrediva anche gli agenti intervenuti.