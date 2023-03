Con l’isolamento forzato più obesi e meno nascite

Se prima le stanze singole che il Collegio Ghislieri mette a disposizione dei suoi alunni erano un vanto, molto richieste dagli universitari che gradivano uno spazio isolato dove concentrarsi, negli ultimi tempi sono aumentate le richieste delle aule studio. Gli studenti, tutti giovani diligenti e preparati, dopo aver vissuto l’isolamento cercano altri colleghi che li spronino. "Andrà tutto bene", si diceva nei primi mesi di pandemia. Non è andata proprio così e a farne le spese sono soprattutto i più giovani.

"Il forzato e giusto isolamento nelle case – spiega Gian Luigi Marseglia, direttore della Clinica pediatrica del San Matteo – ha avuto conseguenze. Tra i bambini e gli adolescenti si sono registrate molte problematiche di tipo psicologico". Nei mesi più difficili dell’emergenza, Soleterre ha avviato un servizio di supporto psicologico. Dal marzo 2020 al marzo 2021 ne hanno usufruito in 2.758 (1.437 bambini e adolescenti nelle scuole, 168 genitori, 288 insegnanti, 515 membri del personale sanitario, 85 pazienti Covid, 83 loro familiari e 182 persone che non hanno contratto il virus o lavorato in reparti Covid ma hanno subito le conseguenze psicologiche della pandemia, per un totale di 2.833 colloqui.

"Dal punto di vista fisico – aggiunge Marseglia – il Covid ci ha lasciato in eredità un aumento di sovrappeso e obesità. Restare molte ore in casa, non praticare attività fisica, avere sempre il frigorifero a portata di mano ha causato nei giovani un aumento di peso". Secondo il Rapporto obesità 2022 dell’Oms il 59% degli adulti europei e quasi un bambino su 3 (29% dei maschi e 27% delle femmine) è in sovrappeso proprio a causa del maggior consumo di comfort food e dello stile di vita sedentario durante il lockdown.

E sono anche nati meno bambini. Dal 2010 al 2021 si sono verificate circa 155mila nascite in meno, toccando nel 2021 il valore più basso di nascite della storia (399.400) con una riduzione dal 2019 al 2021 di circa 21mila nati. Nei prossimi anni, stando alle previsioni Istat, potrebbe esserci un parziale recupero ma il timore è di un nuovo record negativo. E nel medio lungo termine la denatalità associata all’invecchiamento della popolazione modificherà il rapporto tra chi lavora e chi no. Oggi il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 anni) è di 3 a 2. Nel 2050 diventerà di 1 a 1 con un 35% delle persone che avranno più di 65 anni.

Ma oggi, a oltre mille giorni da quel 20 febbraio 2020 quando i medici del San Matteo andarono a Codogno a prendere il paziente 1, stiamo lentamente tornando alla normalità grazie ai vaccini e alla ricerca.