Con l’auto contro una casa e poi nel canale, grave quarantasettenne

Accusa un malore mentre guida la propria auto ed esce di strada finendo contro un muro, una colonnina dell’Enel e terminando la corsa in un canale. Il conducente ora è in prognosi riservata. Rovinoso incidente, alle 5.30 di ieri, per S.J., 47enne, di origini indiane, residente a Lodi. Secondo quanto ricostruito, in fase di rilievi, dai carabinieri della sezione radiomobile di Lodi, intervenuti dopo lo schianto, l’auto avrebbe improvvisamente sbandato, mentre percorreva la provinciale 202 in località Casolta, perché il conducente si è sentito male. A causa di questo malessere, la sua Nissan Qashqai ha sbandato ed è finita contro la parte adibita a ripostiglio di un immobile disabitato, subendo i primi forti danni. A seguire l’autovettura ha sbattuto contro una colonnina del servizio Enel, abbattendola e procurando ulteriori traumi all’uomo al volante. L’uscita di strada è terminata con il mezzo finito parzialmente in un canale e per metà su una riva erbosa. Da qui la richiesta di aiuto dei testimoni.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata in aiuto dell’automobilista. L’uomo ha avuto bisogno di urgenti cure in ospedale e dopo le prime visite e valutazioni, eseguite direttamente in posto, la centrale unica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ne ha deciso il trasferimento d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Qui il 47enne di origini indiane resta ricoverato in prognosi riservata, anche se, per fortuna, dalle prime notizie, non correrebbe pericolo di vita. Nel frattempo si è provveduto a recuperare la sua Nissan e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, a parte i danni alla cabina Enel e all’abitazione, non sono state coinvolte persone né altri veicoli di passaggio. Si è trattato di un incidente autonomo. La dinamica e gli ultimi accertamenti restano al vaglio dei carabinieri intervenuti dopo la fuoriuscita.

P.A.