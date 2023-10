Comuni europei dello sport: "Codogno il migliore". Sarà premiato in Belgio Codogno è stata premiata come migliore centro urbano per la qualità e il numero delle attività svolte. Il 7 dicembre riceverà la bandiera blu al Parlamento europeo a Bruxelles. 70mila presenze tra atleti e spettatori, 350 eventi e 35 associazioni sportive. Un orgoglio per il comune.