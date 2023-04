Commercialista accoltellato "Antonio era un uomo mite"

Familiari, amici, collaboratori del suo storico studio di consulenze. E ancora, clienti, autorità locali, esponenti del mondo delle associazioni e del volontariato. C’erano tutti (anche il presidente del tribunale di Lodi Angelo Gin Tibaldi), ieri alle 15 nella basilica di Santa Maria in Calvenzano a Vizzolo Predabissi, per i funerali di Antonio Novati, il commercialista di 75 anni ucciso a coltellate il 20 aprile e ritrovato senza vita nelle campagne di Massalengo. Mercoledì è stato convalidato il fermo del presunto omicida, Francesco Vailati, agricoltore 60enne di Lodi. Le comunità di Vizzolo Predabissi, dove la vittima aveva vissuto a lungo e faceva il volontario in parrocchia, e Melegnano, dove si era trasferito di recente e nel 1975 aveva fondato il suo studio, tuttora attivo, si sono strette attorno al dolore della moglie Daniela, dei figli Marco e Roberto, delle nuore e dei nipoti.

"Preghiamo anche per l’assassino di Antonio affinché, attraverso la pena che dovrà espiare, possa recuperare la sua dignità di uomo e figlio di Dio". Questo l’invito che il parroco di Vizzolo, don Giorgio Allevi, ha rivolto ai presenti durante l’omelia, nella quale sono state ricordate "la docilità e la gentilezza di Antonio" come "la strada giusta" e vincente rispetto alla "rabbia e violenza dell’aggressore". Il parroco ha quindi invocato l’aiuto del Signore per "vincere il risentimento che adesso alberga nei nostri cuori". Toccanti, alla fine della cerimonia, le testimonianze di chi conosceva la vittima, a partire dalle nipoti che hanno voluto dedicare al nonno alcuni pensieri. Alessandra Zanardi