Comitato escluso dall’evento: "Ci siete ostili", sagra negata

Acque agitate in paese, in occasione della sagra dedicata ai santi Simone e Giuda, che si celebra oggi. La vigilia è stata animata dalle proteste del comitato di cittadini Cornegliano bene comune che si è visto negare il permesso per un loro banchetto. Il “no” è arrivato dalla società che, su incarico del Comune, doveva censire i banchetti. La motivazione data al comitato è stata la seguente: "visto l’atteggiamento ostile e poco fiducioso nei miei confronti (riferimento alla titolare della società) ed in generale nei confronti della Giunta comunale attualmente in vigore, non credo sia consona la vostra partecipazione presso la manifestazione del 22 ottobre". Tutto questo dopo un’iniziale conferma che era stata data dall’associazione al comitato, cui ha fatto seguito però la conferma del divieto anche dell’amministrazione comunale.

Il sindaco di Cornegliano, Claudio Moneta (nella foto), afferma: "Il comitato è nato contro l’amministrazione ma, quando in passato ci hanno chiesto spazi per organizzare qualcosa, il permesso gli è sempre stato dato senza problemi. Questa volta però si sono spacciati all’associazione organizzativa come un ente benefico. Quando la società l’ha scoperto che non lo sono, e che anzi si pongono contro l’amministrazione, ha posto il diniego. Io sono d’accordo, non tanto per il loro essere o non essere un ente benefico, ma perché le bancarelle sono tutte di attività non politiche, come associazioni e onlus con fini sociali come aiuto ai ciechi o ai disabili e simili. Questo comitato fa attività politica e alla sagra, che è una festa di tutti per tutti, non ci sono attività politiche". Francesco Anselmi, presidente del Comitato Cornegliano bene comune, sostiene invece che "il comitato crede di essere vittima di censura e di una grande ingiustizia. Il nostro obiettivo era avviare una raccolta fondi attraverso una libera offerta e devolvere il ricavato alle nostre associazioni del paese. Possiamo anche pensarla in modo diverso rispetto all’amministrazione comunale e non condividerne sempre l’operato, ma tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero".