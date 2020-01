Comazzo, 6 gennaio 2020 - Incendio al tetto in una villa di Comazzo, Epifania drammatica per una famiglia. Ingenti danni ma per fortuna nessun ferito. Nella notte e fino a mattina inoltrata, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi con autopompa e autoscala, del distaccamento di Sant'Angelo con l'autobotte e di Gorgonzola con una autopompa di supporto, sono intervenuti a Comazzo.

In via Goffredo Mameli, infatti, si è sviluppato un rogo partito presumibilmente dalla canna fumaria del camino a legna. Le fiamme hanno presto lambito, complice il primo sonno della famiglia residente, circa 60 metri quadrati di tetto in legno. Una combustione molto insistente tanto che ci sono volute ore, dalle 3.25 e ancora in mattinata, per spegnerla e raffreddare le parti interessate. Evitando così nuovi focolai. I residenti sono stati evacuati per consentire le operazioni e sapranno solo in giornata se potranno accedere comunque all'abitazione o dovranno temporaneamente trasferirsi altrove. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lodi e il soccorso sanitario. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti.

