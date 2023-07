Coltellata in fronte all’ex fidanzata: resta in carcere È tentato omicidio

Resta nel carcere pavese di Torre del Gallo, per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Olivero Fermin Cruz, 25 anni, originario della Repubblica Dominicana, è accusato di aver cercato di uccidere l’ex fidanzata, connazionale trentasettenne, colpendola con un coltello lungo 19 centimetri (posto sotto sequestro) e ferendola alla testa. La donna, inizialmente valutata in gravi condizioni dai soccorritori che l’avevano trovata a terra con la ferita sanguinante, se l’è per fortuna cavata con conseguenze limitate, perché la lama è stata fermata dall’osso frontale del cranio. Ma la coltellata inferta alla testa, considerata zona vitale, è stata valutata da polizia e magistrati come intenzione di uccidere: l’arresto per tentato omicidio è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la detenzione in carcere. L’aggressione risale alla notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana quando alla centrale operativa della Questura è arrivata la richiesta d’intervento per l’aggressione di una donna da parte del fidanzato, in realtà ex. Quando il primo equipaggio della polizia è giunto sul posto, in via Breventano, nel quartiere di Città Giardino, l’aggressore se n’era già andato, ma un coinquilino della vittima aveva fornito una sua precisa descrizione. Il sospettato dell’aggressione veniva quindi in breve rintracciato da una seconda pattuglia della polizia. St.Za.