Coltellata alla sagra È stato un sedicenne

L’aggressore del 17enne, finito in ospedale a Casalpusterlengo dopo aver preso una coltellata all’addome, è un ragazzo di 16 anni residente nel circondario. Dopo gli accertamenti di rito, da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti sul posto sabato sera e impegnati a identificare il presunto aggressore, l’adolescente è stato portato in caserma e denunciato a piede libero. L’accusa specifica non è ancora stata formulata: si dovrà attendere la diagnosi definitiva della vittima, che è un ragazzo di Brembio. Il giovane è per fortuna rimasto ferito dal fendente solo sottocute e non corre pericolo di vita. È stato soccorso in via Buozzi, zona Ducatona, mentre si trovava a terra, sull’asfalto, vicino a un cancello. Secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe trattato di una lite tra i due adolescenti, passata poi alle vie di fatto. P.A.