Colpi in farmacia "Necessaria più prevenzione"

Sicurezza delle farmacie, Federfarma Milano si confronta con Prefettura e forze dell’ordine lodigiane. Secondo i dati tra ottobre 2022 e marzo 2023 ci sono stati zero rapine e furti in farmacia a Lodi, ma 11 furti in provincia. Tra ottobre e aprile 2021 si contano 3 rapine e un furto a Lodi e una rapina in provincia. L’incontro si è svolto ieri al Bipielle center di Lodi e fa parte degli impegni presi tra le parti a febbraio, alla firma di un accordo sulla sicurezza (preceduto da un protocollo nel 2022). E il confronto fra le farmacie del territorio, i vertici di Federfarma Milano, con la presidente Annarosa Racca e il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, il questore Nicolino Pepe, il comandante provinciale dei carabinieri Alberto Cicognani e il comandante provinciale della guardia di finanza Sergio Demichelis, è stato positivo. L’obiettivo è monitorare l’andamento delle attività criminose e condividere le migliori pratiche per garantire la sicurezza. "Spiccano le condizioni di sicurezza non ottimali di questi esercizi. Contano prevenzione e collaborazione attiva tra cittadini e forze dell’ordine" ha chiarito il prefetto. Federfarma, con Racca e il vice Dario Castelli, ribadisce: "Più del 75% delle farmacie è dotato di impianti, ma di collegamento diretto meno del 30%, cercheremo di far implementare". L’impegno della Prefettura resta invece il mettersi a disposizione per veicolare esperienze e tecniche e per verificare la statistica dei reati. Pepe ha rimarcato di "segnalare sempre movimenti sospetti, i colpi in farmacia si pianificano". Per Cicognani "le farmacie sono fra gli esercizi più esposti, per questo è importante costruire un rapporto coi carabinieri". P.A.