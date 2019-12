Codogno, 22 dicembre 2019 - "L'odio che è stato sprigionato in quest'ultimo anno non appartiene a tutti. Ogni persona, con la propria storia, ha subito qualche discriminazione, atti di bullismo o intolleranza che devono essere combattuti in primis da noi. Se qualche politico genera odio non è detto che i cittadini lo seguano". Diana Lucia Medri spiega così il primo raduno delle 'sardine lodigiane' che ha avuto luogo, nonostante l'imminenza del Natale, questo pomeriggio dalle 16 in piazza Cairoli a Codogno e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone.

'Le sardine del basso lodigiano si s-legano' era l'evento su Facebook promosso da Medri insieme a Brian Trezza: la manifestazione ha preso il via con l'Inno di Mameli è si è conclusa con Bella ciao. "Siamo molto soddisfatti - rimarca Medri - anche perché nel Lodigiano e a Codogno è difficile che la gente metta la faccia in qualcosa di così forte. Alcuni dei presenti, giunti anche da Piacenza e Cremona, sono intervenuti e oltre 160 persone hanno anche scritto delle proprie riflessioni o auguri sulle delle sagome di sardine. Soprattutto la partecipazione è stata attiva: si è cantato, ballato, si sono battute le mani, c'erano generazoini diverse. Questo ci spinge ad andare avanti".