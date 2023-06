CODOGNO, Premi per gli Studenti Meritevoli dell'Istituto Calamandrei

Pioggia di premi per gli studenti meritevoli dell’istituto per ragionieri Calamandrei di piazza della Repubblica: lunedì sera la dirigente scolastica Antonia Rizzi ha consegnato gli attestati a novantotto alunni che si sono distinti per impegno e profitto. "Sono orgogliosa di tutti i nostri studenti e dei fantastici risultati raggiunti della nostra scuola quest’anno fra cui l’avvio della curvatura sportiva, dei numerosi progetti e della costituzione per il prossimo anno scolastico di ben sei classi prime" ha ribadito la preside Rizzi.

M.B.