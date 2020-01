Codogno (Lodi), 25 gennaio 2020 - La ricorrenza patronale di San Biagio diventa per la prima volta anche festa popolare con iniziative a corollario che mirano a riscoprire la cucina della tradizione. Il programma si sviluppa su due giorni: domenica 2 febbraio dalle 10 alle 22 sotto il Mercato coperto “Anolini in piazza“, con la possibilità di gustare, seduti al tavolo o passeggiando, un bel piatto di anolini in brodo di verza, in brodo tartufato e di zucca e in brodo vegetale. Un pentolone sarà pronto a servire 500 porzioni. Il servizio e l’organizzazione saranno a cura del ristorante Bollicine di San Fiorano, mentre si potranno gustare le birre selezionate dal pub Lo Stige o mangiarsi una baguette con cotechino cotto, crema di lenticchie, crumble di nocciole e pane di segale servito da “La baguette de Charlotte“, mentre saranno proposti cocktail caldi ed un bicchiere di vin brulé da “L’officina del drink“.

Dalle 18 musica live con Electro Acoustic duo. Sempre domenica, ma in via Roma, dalle 9.30 in avanti, Ascom e Amici della Via Roma distribuiranno una fetta del “Panettone di San Biagio“ con offerta libera che sarà devoluta all’associazione Il Samaritano. I negozi saranno aperti e la Ztl attiva. Dalle 10 intrattenimento live con Uva Rara Band. Il 3 febbraio invece alle 10.30 la Messa in parrocchia officiata dal vescovo Maurizio Malvestiti, seguita dalla premiazione in municipio dei quattro dipendenti andati in pensione nel 2019 e la consegna delle borse di studio. Infine alle 17 alla Raccolta d’Arte Lamberti sarà consegnato il Codognese Benemerito alla memoria dell’imprenditore Olimpio Dadda.