Codogno, la passerella liberty costa 1,6 milioni: ma chi paga tra Comune e Ferrovie?

Codogno (Lodi) – Le cifre ci sono, il progetto anche: per la sistemazione della passerella pedonale liberty della stazione ferroviaria resta però, ad oggi, il “nodo“ della ripartizione delle risorse tra i due enti, Rfi e Comune. Il problema non è sicuramente di poco conto tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere al parere della Corte dei Conti per capire in maniera dettagliata e soprattutto definitiva quale debba essere il contributo in termini finanziari dell’ente di via Vittorio Emanuele.

L’investimento totale è di circa 1 milione e 600 mila euro e Rfi, sulla carta, aveva già messo nero su bianco che a loro sarebbe spettato un esborso di 1 milione e 200 mila euro mentre al Comune circa 470mila euro, soprattutto per la riqualificazione dei camminamenti.

Per l’ente ferroviario, questa distribuzione dei costi poggerebbe sul contenuto di una vecchissima convenzione, datata 1920, sottoscritta tra l’allora provincia di Milano, Comune e Ferrovie.

Ma qui nascono i dubbi. La passerella non è di proprietà del Comune, bensì di Rfi e dunque non è possibile per il Comune spendere denaro su un bene altrui senza incorrere nel fondato rischio di essere accusati di danno erariale. Inoltre, se nella convenzione di oltre cent’anni fa era stata inserita la clausola relativa alla manutenzione ordinaria in capo al Comune, quest’ultima non è mai stata effettuata negli anni addietro non configurando quindi nemmeno la possibilità che si possa parlare di prassi consolidata. Il Comune non è a priori contrario a compartecipare finanziariamente all’opera di restauro, ma deve procedere forte di un parere autorevole.

Intanto, ieri sono ricomparsi gli operai allo scalo ferroviaria, in mezzo ai binari, tenuto conto che la riqualificazione deve ancora completarsi così come lo sfondamento del quinto binario in modo da poter avere un nuovo collegamento verso viale Trivulzio. Ormai i lavori proseguono un po’ a singhiozzo e, secondo l’ultimo cronoprogramma, l’intervento (che prevede anche la sistemazione del piazzale esterno, la previsione di nuovi servizi igienici e il completamento delle banchine) dovrebbe completarsi tra un anno.