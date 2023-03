Codogno, passerella pedonale a pezzi: "La riqualificazione costerà 1,6 milioni di euro"

Codogno (Lodi) - Alcune settimane fa era arrivata la notizia del cambio di rotta sul futuro della passerella pedonale che collega piazzale Cadorna a viale Trivulzio e che passa sui binari della ferrovia: nessun abbattimento all'orizzonte, bensì un progetto di riqualificazione. Ora spuntano anche le cifre messe nero su bianco da Rfi per riuscire a raggiungere l'obiettivo: più o meno occorrerebbe reperire un milione e seicento mila euro. In tasca, l'ente ferroviario aveva anche un'altra opzione e cioè la costruzione ex novo di un nuovo ponte sopraelevato al posto dell'attuale con tanto di elemento di copertura per i pedoni, ma la Soprintendenza avrebbe invece imposto la ristrutturazione totale del manufatto , costruito nel 1921 e, ad oggi, unico esempio in stile liberty esistente lungo il tratto ferroviario Milano-Bologna.

Per la verità, l’ente di tutela già nell’agosto del 2018, dopo un sopralluogo, ribadì a chiare lettere che il manufatto non andava toccato. Ora, dopo l’indicazione precisa ed ufficiale che fa tirare un sospiro di sollievo a tanti codognesi affezionati al ponte pedonale su tre arcate, sono stati resi noti anche i costi nero su bianco che, secondo una vecchia convenzione che ne regola le competenze, andrebbero teoricamente suddivisi tra Rfi e Comune.

La società ferroviaria dovrebbe sborsare una fetta maggiore, poco meno di un milione e 200 mila euro, mentre il Comune poco più di 400 mila euro. Questo in virtù del fatto che l’amministrazione municipale ha la giurisdizione sul camminamento, sui gradini e sui parapetti mentre per tutto il resto l’onere è in mano a Rfi. Ad oggi è molto difficile prevedere quando e come questo investimento sarà messo in atto con un progetto esecutivo. Intanto, sullo sfondo, rimane il cantiere che Rfi ormai da tempo ha iniziato per riqualificare tutto lo scalo codognese con un investimento di otto milioni di euro. Decollato nel 2019, ad oggi, non è ancora terminato. Fermi a metà, per esempio, sono i lavori per il cosiddetto “sfondamento” del quinto binario che, ad intervento terminato, dovrebbe permettere di accedere alla stazione anche da viale Trivulzio. Il Comune ha già ribadito che quando i lavori del sottopasso saranno finiti (si spera entro la fine dell’anno), il passaggio lungo la passerella (ad oggi in condizioni molto precarie) verrà interdetto ai pedoni.