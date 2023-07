Codogno, la giunta approva il progetto per il nuovo piazzale esterno ai padiglioni Lavori al quartiere fieristico, il teatro sarà pronto per novembre

Per la prossima kermesse agricolo-zootecnica autunnale di novembre di Codogno la prima tranche di lavori nel quartiere fieristico sarà ultimata: nuovo teatro nella palazzina Vezzulli, lo stabile per i servizi e la biglietteria, la sistemazione completa del padiglione B (ex Ape). Intanto però il puzzle dell’approvazione dei progetti e dei bandi di gara si completa pian piano: lunedì sera in Giunta è stato “licenziato“ il progetto per il nuovo piazzale esterno ai padiglioni ma interno al complesso fieristico. Nessuna nuova pavimentazione (che avrebbe fatto lievitare i costi), ma tutta una serie di sottoservizi da prevedere e completare. La spesa è di circa 650 mila euro, parte compresi nei fondi Pnrr. Intanto è stata aggiudicata la gara per la costruzione del padiglione C mentre la completa ristrutturazione dello stabile principale (costo 2 milioni e 800 mila euro) sarà approvata successivamente: il cantiere prenderà il via dopo la prossima edizione della kermesse agricola. Attualmente si sta realizzando anche il nuovo parcheggio di viale Medaglie d’Oro.