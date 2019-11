Codogno (Lodi), 8 novembre 2019 - Era uscita di casa solo per qualche minuto per riporre la spazzatura appena fuori il cancello dell’abitazione, ma la circostanza è risultata alquanto drammatica per una donna 49enne: infatti, un’auto l’ha travolta e l’automobilista non si è fermato, lasciandola ferita con varie contusioni in diverse parti del corpo. L’episodio è avvenuto attorno a mezzanotte tra mercoledì e giovedì, in una zona periferica della città, in via Mochi, lo stradone che collega viale Trivulzio e la frazione fombiese di Retegno. L’aspetto inquietante è che la vettura che ha travolto la donna non si sarebbe, appunto, fermata dopo il botto ma avrebbe proseguito la propria corsa.

La 49enne ferita è riuscita comunque a chiamare i soccorsi e a farsi medicare in ospedale dove le sono state riscontrate, appunto, diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri i quali hanno cercato di capire la dinamica del grave episodio e cercato di ricostruire quanto accaduto: hanno ascoltato la versione della donna e raccolto qualche indizio per risalire alle responsabilità dell’investitore. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire nei dettagli la vicenda e nessuna ipotesi sembra essere esclusa, nemmeno quella secondo cui la donna, in qualche modo, avrebbe riconosciuto l’identità della persona al volante dell’automobile.