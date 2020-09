Codogno (Lodi), 3 settembre 2020 - All’ospedale di Codogno la carenza di personale continua a creare forti disagi. Al Pronto soccorso del Basso Lodigiano, che ha riaperto il 4 giugno scorso dopo quattro mesi di black-out per l’emergenza sanitaria, per esempio, al momento sono in servizio quattro infermieri per turno, rispetto ai cinque del periodo pre Covid. Ad agosto ci sono stati problemi anche con la presenza di Oss (per alcuni giorni uno solo per turno, invece che tre). «È capitato che in un mese ho fatto solo cinque riposi. Smontare alle 7 al mattino e riprendere il giorno dopo alle 7 è difficile e complicato fisicamente. Uno stress che ha ripercussioni sui pazienti che arrivano da noi», è lo sfogo di uno degli infermieri dell’emergenza/urgenza di Codogno.

A settembre, almeno per quella che è la previsione dei turni, la situazione non dovrebbe subire importanti miglioramenti. Altro personale, in libera professione, dovrebbe arrivare a dare una mano agli infermieri di Codogno nei prossimi giorni: per ora però non si parla di assunzioni dirette da parte dell’azienda. Nel frattempo, dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono circa una decina gli infermieri che hanno scelto di andare via dall’Asst di Lodi: si tratta di personale che era in servizio a Codogno o a Casalpusterlengo e che ha preferito cambiare aria verso Piacenza e Crema. Una situazione denunciata dal personale, ma anche dai sindacati Fisi e Confsal. Per questo domani e sabato è stato proclamato uno sciopero. Obiettivo è chiedere all’Asst di risolvere una questione che per le sigle sindacali «continua da troppo tempo».

«Siamo davanti a un situazione preoccupante - afferma il sindacalista Fisi, Gianfranco Bignamini -. Non è possibile che al pronto soccorso di Codogno ci sia una carenza di personale così pesante, che costringe gli infermieri a saltare i turni di riposo. Chiediamo all’azienda di intervenire per risolvere questo problema che è un’emergenza». A pesare sulle difficoltà del personale infermieristico e Oss anche la riapertura del presidio ospedaliero di Casalpusterlengo. Da lunedì ha ripreso la Riabilitazione geriatrica generale, mentre da ieri è toccato ai pazienti subacuti. «Per permettere la riapertura di questi reparti è stato portato via personale dal presidio di Codogno - sottolinea Bignamini -. In Medicina, da oggi (ieri per chi legge, ndr), mancano cinque infermieri e tre operatori sanitari. I problemi purtroppo non riguardano solo il pronto soccorso. I dipendenti sono stanchi».