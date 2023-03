Codogno, incidente a catena tra quattro auto: ferito un bambino di 4 anni

L'incidente ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso

Incidente tra quattro auto a Codogno, un bimbo finisce in ospedale con l’elisoccorso. Grande paura, nel pomeriggio del 16 marzo, in viale San Biagio a Codogno, in provincia di Lodi. I malcapitati protagonisti sono tutti residenti in città e proprio nel quartiere San Biagio, in prima periferia. Lo scontro è stato rilevato dalla polizia locale, che sta cercando di accertare le responsabilità.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che un uomo, che arrivava dalla frazione Retegno di Fombio, verso l’American Bar, abbia perso il controllo della sua Jeep, per cause sconosciute, finendo addosso a una Mercedes parcheggiata, con a bordo una donna e a una Lancia, che invece era in sosta senza all’interno nessuno. Infine, dopo i primi urti, sempre la jeep sarebbe sbalzata contro una Golf con a bordo una famiglia.

Su quest’ultima vettura erano rimasti il padre, conducente e una delle due figlie più grandi, mentre la madre, con la portiera aperta, stava scendendo con l’altra figlia e il bambino più piccolo, di 4 anni. La Golf, colpita dalla jeep, si sarebbe spostata, urtando le tre persone sul marciapiede. Per fortuna nessuno di loro corre pericolo di vita, ma i malcapitati hanno comunque avuto bisogno di cure.

La centrale unica del 118 di Lodi e Pavia ha mandato sul posto l’automedica, l’elisoccorso in partenza da Brescia, che poi ha trasportato uno dei figli al pediatrico di Brescia, due ambulanze della Croce rossa di Codogno e della Croce casalese.

Il conducente della jeep, illeso, ha rifiutato il ricovero. Il papà ha accompagnato il bambino piccolo, che ha accusato graffi e un trauma cranico, all’ospedale civile di Brescia, con un trasporto in elisoccorso. Invece la signora sull’auto colpita per prima, la mamma e le due figlie più grandi, sono state visitate e chi ha avuto bisogno di assistenza, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Cremona per accertamenti. Pesanti anche i danni alle auto. Per agevolare i soccorsi, il traffico è stato momentaneamente bloccato.