Lodi, 29 agosto 2019 - Nuovo rogo in un deposito di rifiuti in Lombardia, questa volta ad andare a fuoco è stato un capannone a Codogno, in provincia di Lodi. L’allarme alla ditta GGM di via La Malfa è scattato intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì. All’interno della struttura possono essere stoccati fino a 20mila tonnellate di rifiuti ogni anno, anche pericolosi. E c’erano carta, pneumatici, vernici e solventi e altro materiale. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme a ben otto mezzi dei Vigili del Fuoco in arrivo da Casalpusterlengo, Lodi, Sant’Angelo, Piacenza, Milano e Cremona (che sono riusciti a salvare uffici e parte del deposito sul retro). In serata erano ancora al lavoro per domare le fiamme. Di certo si sa che la GGM a inizio agosto era stata oggetto di controlli speciali da parte dell’Arpa dai quali erano emerse irregolarità nella gestione dei rifiuti. E Arpa stessa aveva segnalato la situazione alle autorità giudiziarie. Nei prossimi giorni era previsto un nuovo sopralluogo.

I tecnici dell’Agenzia per la tutela ambientale ieri hanno subito monitorato la situazione. Anche se per avere dati approfonditi sulla qualità dell’aria bisognerà aspettare almeno domani. I primissimi responsi parlano di una situazione non preoccupante nonostante un incremento dell’ammoniaca nell’aria. Ieri i residenti di Codogno e dei centri limitrofi sono stati invitati a tenere le finestre chiuse per precauzione. Quello di Codogno è l’ennesimo incendio del 2019 in Lombardia in depositi per lo stoccaggio di rifiuti: un numero che rischia, continuando di questo passo, di superare i 22 del 2018.

«L’impegno di Regione Lombardia è costante e la guardia è sempre alta – ricorda l’assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo –. Abbiamo già attivato una mappatura geolocalizzata degli impianti tramite il sistema ‘CGT web’, esiste un’anagrafe dei rifiuti e anche una mappatura delle aree a rischio che sono monitorate attraverso immagini satellitari e droni». «Si tratta dell’ennesimo caso di incendio di capannoni industriali, che diventano luogo di stoccaggio di materiali che spesso non si sa dove conferire – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Il susseguirsi di questi eventi ci pone difronte alla necessità di affrontare il problema alla radice, ponendo al centro il concetto di economia circolare e mettendo in campo provvedimenti volti a rendere più trasparente, sostenibile ed efficiente il settore della gestione dei rifiuti. La risposta sta nel ridurre la produzione di scarti e nella richiesta dell’attuazione di decreti. Chiediamo di riconsiderare le autorizzazioni a impianti che incappano in casi di questo tipo e che non ne vengano concesse altre».

Paolo Grimoldi, segretario Lega Lombarda e deputato Lega, ha ricordato «l’allarme lanciato qualche mese fa dal procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso sull’ipotesi di un’unica regia criminale dietro ai troppi incendi dolosi avvenuti intorno a Milano nell’ultimo anno e mezzo. Si conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione nella prevenzione e nel contrasto di attività illecite di smaltimento dei rifiuti, un business malavitoso purtroppo in espansione in Lombardia».