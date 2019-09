Codogno (Lodi), 4 settembre 2019 - Solo una lieve alterazione della qualità dell’aria. È questo il responso, comunicato ieri pomeriggio dall’Arpa, relativo al primo dei tre campionamenti effettuati subito dopo il maxi incendio che, nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorsi, aveva mandato in fumo l’azienda di rifiuti GGM Ambiente all’interno del polo produttivo Mirandolina. La concentrazione di diossine si è attestata sui 0.19 picogrammi per metro cubo (il livello massimo è di 0.30, così come suggerito dall’Organizzazione mondiale della sanità per considerare un inquinamento in atto anche se non esiste un limite di legge), mentre la presenza di benzo(a)pirene è risultata di 0.93 nanogrammi per metro cubo, inferiore rispetto alla sua concentrazione media annuale di 1 ng/m3.

I risultati si riferiscono al primo filtro del campionatore ad alto volume, posizionato sottovento al confine fra l’area industriale e il centro di Codogno, prelevato dai tecnici del Gruppo specialistico contaminazione atmosferica di Arpa Lombardia nel pomeriggio del 28 agosto. Soddisfatti i rappresentanti comunali. «Questi risultati sono confortanti anche se attendiamo anche il responso degli altri due test che dovrebbero arrivare oggi» ha sottolineato il vicesindaco Raffaella Novati che ha seguito da vicino tutta la vicenda. Intanto, in attesa che il nucleo investigativo antincendio dei pompieri di Milano faccia luce sulle cause del rogo, i vigili del fuoco di Lodi proseguono nelle operazioni di messa in sicurezza: infatti, c’è ancora un cumulo di rifiuti nel capannone da cui sale fumo e, nell’impossibilità di smassarlo, i pompieri continuano a gettare acqua. L’intervento potrebbe terminare domani.