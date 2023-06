Codogno, il futuro dell’ex Majorca passa dal parere di 33 enti

Codogno, 29 giugno 2023 – Conferenza dei servizi fissata per il 25 luglio in municipio per esaminare la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (Vas) per il piano attuativo che riguarderà a breve l’ex dancing Majorca, la balera inaugurata nel 1971 – e divenuta palcoscenico per i cantanti dell’epoca come Lucio Dalla, Ricchi e Poveri, Pooh e Patty Pravo – ma ormai da anni abbandonata al degrado.

Sono 33 gli enti coinvolti che dovranno esprimere il loro parere. Il Comune, in un recente passaggio in Consiglio municipale, ha approvato la variante al Pgt che in prima istanza non prevedeva un insediamento commerciale all’interno del sito. Per l’Amministrazione municipale c’è la consapevolezza di aver agito correttamente nel concedere la variante nell’interesse della città: infatti il privato riqualifica un’area dismessa con diversi problemi di sicurezza sia ambientale (le coperture sono tutte in Eternit) sia pubblica (tutti i varchi sono aperti e in passato l’edificio è diventato punto di riferimento per clochard, dove è avvenuto anche un omicidio) mentre il Comune incassa circa 500mila euro tra oneri e opere compensative.

Quando arriverà il via libera all’insediamento e dopo le opere di abbattimento del vecchio dancing che si affaccia su viale Marconi, nella prima porzione di superficie antistante l’ingresso sarà realizzato un maxi posteggio pubblico da 265 posti con alberi a fare ombra. Subito dietro sarà realizzata la nuova struttura commerciale da 4.500 metri quadrati dotata di pannelli solari, di cui solo mille metri quadrati occupati dal supermercato del marchio che ancora non è stato reso noto (il nome iniziale del marchio Basko è stato smentito ufficialmente anche se si tratterebbe comunque di un operatore nel settore degli hard discount).

All’interno sorgerà anche un bar. Gli altri 3.500 metri quadrati saranno probabilmente venduti o affittati ad ulteriori operatori, probabilmente di categorie commerciali non alimentari. L’iconica insegna del Majorca, secondo una precisa richiesta del Comune al privato, verrà salvata: sarà rimossa dallo stabile e collocata nel parcheggio a futura memoria.