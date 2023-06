All’ospedale di Codogno le endoscopie si fanno in un seminterrato senza finestre: la denuncia

Codogno (Lodi) – Il reparto di Endoscopia dell’ospedale di Codogno è stato spostato a novembre 2022 in un seminterrato senza finestre, con l’idea di avviare lavori urgenti. Ma secondo la denuncia della consigliera comunale di opposizione di Codogno Insieme 2.0 Rosanna Montani, "siamo a giugno e nel reparto sgomberato non sono mai decollati i lavori e nulla si sa di quando e se ripartiranno (dovrebbero partire tra luglio e agosto ndr), ma soprattutto a cosa siano finalizzati mentre nel frattempo si accumulano polvere e degrado".

Secondo le rimostranze di Montani, "il personale medico ed infermieristico di Endoscopia sta lavorando nel seminterrato senza finestre dallo scorso anno e la segnalazione ai dirigenti ha prodotto solo promesse". La consigliera punta il dito anche su altre questioni calde.

"Da ben tre anni e mezzo manca il coordinatore dei laboratori sia di Codogno, con un solo facente funzione per le donazioni del sangue, sia di Lodi. Sono stati fatti due bandi nel 2022. Un anno fa sono stati effettuati i colloqui con gli aspiranti, uno a Lodi e tre a Codogno, ma a oggi non è ancora uscita la graduatoria. Nel frattempo al personale è stato chiesto di ridurre le spese dei laboratori del 25 per cento oppure di ridurre il numero dei prelievi, con buona pace della tutela della salute dei cittadini".