Codogno, tombola e asta benefica in memoria di Cristina. Rose Villain dona un disco autografato

Codogno (Lodi) – Giuliano era l’ultimo cane che aveva soccorso e lo avrebbe messo senza dubbio al sicuro lei stessa se la malattia non l’avesse strappata ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi adorati animali: nel ricordo ancora vivo di Cristina Borella, scomparsa a 53 anni il 4 ottobre del 2023, alcuni giorni fa è stato organizzato un evento al bar Novecento di Codogno con lo scopo di raccogliere fondi non solo per strappare dal canile il pitbull di 7 anni salvato da Cristina, ma anche per aiutare cinque realtà di assistenza di cani e gatti.

Dopo la tombola, si è tenuta un’asta benefica mettendo in palio diversi oggetti portati da un centinaio di commercianti colleghi della 53enne che per 25 anni aveva condotto l’attività del suo negozio di abbigliamento Totem in via Roma. Ma non solo: hanno voluto partecipare all’asta anche personaggi famosi, dalla cantante Rose Villain, in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha donato il suo disco Fuorilegge autografato mentre ha dato il proprio appoggio all’iniziativa pure il calciatore codognese in forza al Como, Edoardo Goldaniga il quale ha regalato una maglia e un paio di pantaloncini da gioco.

Organizzatrice di questa serata riuscitissima è stata Monica Grazioli, amica del cuore di Cristina, vera mattatrice del memorial arrivato alla seconda edizione. Si è così concretizzato il volere della mamma Anna e della sorella Patty che avrebbero voluto ricordare in questo modo Cristina che prima di morire aveva ottenuto il tesserino di guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). “Abbiamo portato avanti il suo sogno aiutando chi aiuta direttamente sul campo donando i soldi racimolati con la tombola e l’asta” ha detto l’organizzatrice. È stata una bella festa, gioiosa in compagnia nel ricordo seppur doloroso dell’amica scomparsa: la partecipazione è stata numerosa ed ora il ricavato servirà per supportare tanti volontari dei centri di accoglienza di animali.