Codogno (Lodi), 6 settembre 2020 - Sindaci provenienti da tutta Italia ieri mattina in piazza Cairoli a Codogno, città simbolo della pandemia, hanno reso omaggio agli amministratori scomparsi per il virus ma hanno voluto anche lanciare un messaggio di speranza: uniti nel sacrificio e nella solidarietà si può superare ogni ostacolo. Lo ha sottolineato il sindaco di Vo’ Euganeo, Giuliano Martini, che per la prima volta ha incontrato il primo cittadino di Codogno Francesco Passerini. «Nasca un nuovo impegno perché l’Italia agisca insieme e che tutti facciano sistema per non trovarsi più impreparati».

Ieri si sono presentati in circa 130 sotto il Mercato Coperto con la fascia tricolore al petto e, dopo il saluto di Passerini, padrone di casa («Oggi lanciamo un messaggio al paese, questa è l’Italia della vicinanza»), è stata la volta di Gesuina Fusari della Cri Codogno e Lorenzo Nicolini, coordinatore della Protezione Civile ricordare gli sforzi e il lavoro durante la pandemia («Abbiamo dovuto improvvisare nell’emergenza»).

Poi sono stati scanditi i nomi dei nove sindaci morti per il Covid, nomi che sono stati ripetuti in chiesa durante la messa insieme ad altri 25 ex amministratori anche loro deceduti per il virus. Dopo il saluto e il ringraziamento per il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio arrivato a piedi, percorrendo 140 chilometri e quello di Sorbolo, Nicola Cesari, giunto in bicicletta, i sindaci accompagnati dal Corpo Bandistico di Casale, si sono recati in chiesa dove è stata celebrata la messa dal vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti. «Siamo nel luogo simbolo della pandemia che ha esercitato una responsabile resistenza – ha detto il parroco don Iginio Passerini nel salutare sindaci e autorità, Questore in testa. «Non vi siete arresi – ha invece detto il vescovo –. Ricordiamo tutte le vittime che sono con noi oggi». Poi rivolto ai primi cittadini ha chiesto di «essere portatori di ragionevole speranza» tenuto conto che «dal dolore, riparte sempre la gioia e la forza che nessuna calamità potrà umiliare».

Poi, alle 17 si è tenuto un triangolare tra la nazionale dei sindaci, una selezione di politici dell’ex zona rossa e una squadra di volontari della protezione civile e Cri al campo Acerbi di viale Resistenza. Nella squadra degli amministratori ex zona rossa, ha giocato anche Mattia Maestri, 38 anni, “paziente 1“, capitano della sua squadra con il numero 3. «Sto molto bene. Beh, diciamo bene», si è limitato a dire. Prima del match, il sindaco di Tavullia, Francesca Paolucci, gli ha consegnato un cappellino autografato da Valentino Rossi che di Tavullia è un abitante illustre. Proprio il campione motociclistico ha voluto donare il gadget. Alla fine il triangolare è stato vinto proprio dagli amministratori dell’ex zona rossa.